Euro 2024, beve birra e balla sui tavoli: lo scandalo, non è un "normale" tifoso...

19 giugno 2024 a

Follie da Euro 2024. Anche le persone più equilibrate, una volta spogliate da ogni responsabilità, possono trasformarsi in tifosi scatenati. Il guaio arriva si sta parlando di un arbitro, e non uno qualunque.

Jakov Titlic è uno dei più stimati direttori di gara del campionato croato. Appeso momentaneamente il fischietto al chiodo per la pausa estiva, la giacchetta nera si è infilato una t-shirt e al posto del taccuino con i cartellini ha afferrato una bottiglia di birra, saltando sui tavolini di un gazebo in perfetta tenuta da capo-ultrà, circondato da decine e decine di tifosi croati.

Sui social è diventato virale il video di Titlic alla vigilia di Croazia-Albania, seconda partita del Gruppo B (lo stesso dell'Italia di Spalletti e della Spagna), di fatto già un dentro o fuori. Chi perde, infatti, quasi sicuramente sarà eliminato. Viceversa, chi vincerà avrà ancora speranze di qualificarsi agli ottavi mentre un pareggio non farebbe svenire le possibilità di passare il turno, magari come una delle quattro ripescate tra le terze classificate, ma a condizione di fare bottino pieno nell'ultima, difficile gara contro azzurri o Furie rosse.

Peraltro, il gruppo dei tifosi croati è già stato protagonista di disordini in occasione del debutto di sabato contro la Spagna e altri problemi di ordine pubblico in terra tedesca porterebbero l'Uefa a comminare una multa salata alla Federcalcio croata. Titlic, però, sembra incurante e si comporta da vero e proprio animatore del tifo, guidando i cori e incitando i compagni a cantare, saltare e ballare. Poco o nulla gli importa di avere decine di telefonini che lo inquadrano, pronti a far diventare il suo travolgente entusiasmo virale sui social.