Jannik Sinner stende Marozsan e vola ai quarti. Il punto del torneo: job letale, pubblico in estasi

20 giugno 2024 a

a

a

Jannik Sinner vince e approda ai quarti di finale del torneo di Halle Open, pareggiando così il risultato dell'anno scorso (dunque, nel peggiore dei casi, non prederà nemmeno un punto in classifica. Nel 2023 fu costretto al ritiro per un problema muscolare). L'azzurro ha infatti sconfitto in tre set l'ungherese Fabian Marozsan, numero 45 al mondo e fino a oggi mai affrontato prima in carriera. Una partita ostica per l'altoatesino, che ha vinto facilmente il primo set 6-4 per poi farsi rimontare nel secondo. Decisivo il terzo (6-3), dove il numero uno del circuito Atp non ha avuto troppe difficoltà a sbarazzarsi dell'avversario in campo.

Come sempre, il tennista azzurro ha deliziato il pubblico presente sugli spalti con giocate di puro talento. Come per esempio quella nel primo game del terzo set quando, al termine di uno scambio prolungato con Marozsan, è stato chiamato a rete. A quel punto, il numero 1 al mondo ha sfoggiato tutte le sue doti atletiche, respingendo al mittente qualsiasi tentativo di colpo vincente dell'ungherese. Ma non solo: ha chiuso lo scambio con un pallonetto magistrale e letale. Sinner ormai è diventato un maestro nel recupero palla. E, soprattutto, dei colpi a sorpresa.

Jannik Sinner did it AGAIN



pic.twitter.com/49FXnJ4Vjs — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) June 20, 2024

"Jannik lo ha fatto di nuovo", scrive un utente su X. E, in effetti, la giocata dell'azzurro ricorda proprio quella effettuata contro Griekspoor. In quell'occasione, lo stesso Sinner si era reso conto dello straordinario colpo solo dopo averlo messo a segno, quando il pubblico lo ricopriva di applausi.