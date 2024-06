Euro 2024, la Serbia minaccia: "Punire Albania e Croazia o ci ritiriamo"

20 giugno 2024 a

Euro 2024? Potrebbe diventare una polveriera politica con addirittura il ritiro della nazionale della Serbia. Infatti da qualche ora è scoppiato un vero e proprio pandemonio (il tutto a poche ore dalla partita con la Slovenia, finita 1-1, con i serbi che hanno pareggiato nel recupero del secondo tempo). Infatti la Federcalcio di Belgrado presenterà una richiesta alla Uefa affinché emetta delle sanzioni contro le federazioni calcistiche di Croazia e Albania a causa dei cori "offensivi e scandalosi dei loro tifosi durante la partita tra le due Nazionali di ieri".

E i cori che sono stati scandite dalle tifoserie nel corso dell'incontro proprio tra Croazia e Albania avevano frasi piuttosto chiare, sempre secondo la Federazione serba: "Uccidi, uccidi, uccidi il serbo". Il presidente, Jovan Surbatovic, ha affermato che un tale comportamento "non deve restare impunito" e di aspettarsi dalla Uefa le "punizioni più severe possibili".

La Federcalcio serba ha minacciato che se l'organo europeo non reagirà alla richiesta potrebbe lasciare la competizione. Insomma in poche ore è scoppiato un vero e proprio caso politico che sta mettendo in subbuglio tutta la macchina organizzativa degli Europei. Intanto il pareggio proprio tra Croazia e Albania ha messo l'Italia in una posizione di vantaggio, infatti anche un pari con la Spagna potrebbe essere funzionale per un passaggio del turno. Ma questi sono discorsi di campo. C'è da risolvere prima un grave incidente diplomatico.