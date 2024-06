Inter, Calhanoglu verso il Bayern e umiliato dai tifosi: "Per 500mila euro... vi stupite?"

23 giugno 2024 a

Quella che era una voce ha via via preso sempre più corpo, fino a diventare una realtà sostanziale: Hakan Calhanoglu, faro del centrocampo dell'Inter campione d'Italia, è vicinissimo al Bayern Monaco. E non solo: il turco, conferma la Gazzetta dello Sport le indiscrezioni, ha aperto le porte ai bavaresi, insomma vorrebbe cambiare squadra.

Il tutto con grande fastidio da parte dell'Inter: la società infatti è certa che Calhanoglu è in contatto diretto col Bayern, anche se recentemente aveva giurato fedeltà all'Inter. Ci sarebbero infatti stati almeno due contatti tra Stipic, agente del giocatore, e i dirigenti del Bayern. Contatti che ovviamente hanno irritato, e non poco, la società nerazzurra, in una vicenda che per certi versi ricorda quella di Romelu Lukaku, che quando vestiva la maglia dell'Inter parlava con Juve e Milan.

Dunque, davanti ai fatti, l'Inter fissa il prezzo: 70 milioni di euro, cifra pesantissima per un giocatore di quasi 31 anni. Possibile che si possa chiudere a meno, ma i nerazzurri non sono intenzionati a fare grossi sconti, anche perché in caso di partenza di Hakan dovrebbero rivedere e stravolgere i piani di mercato: trovare il sostituto non è infatti un compito semplice.

Il caso è ovviamente commentatissimo dai tifosi sui social, tifosi che non risparmiano stoccate a Calhanoglu, proprio come i tifosi del Milan insorsero quando passò dal rossonero proprio agli odiati cugini dell'Inter. E così, ecco che tra i vari commenti si legge: "Mi sveglio. Leggo che offrono 70 milioni per Calhanoglu. Gli do un bacio sulla fronte e lo ringrazio di cuore mentre prende l’aereo". Ma c'è anche chi ricorda il precedente meneghino: "Calhanoglu è passato dal Milan all'Inter per 500.000 euro, ci stupiamo che possa parlare con il Bayern Monaco?". In effetti...