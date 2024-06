Euro 2024, la "bestemmia" di Southgate fa tremare i tifosi dell'Inghilterra

Gabriele Galluccio 25 giugno 2024 a

L’Inghilterra si è presentata a Euro 2024 da favorita assoluta, almeno secondo i bookmakers, ma finora non ha rispettato le aspettative. Pur avendo in pugno il primo posto nel girone (stasera alle 21 deve completare l’opera con la Slovenia), i Tre Leoni non hanno affatto convinto. Il ct Soutghate è già sotto attacco: non è un mistero che sia ritenuto “scarso” sia come allenatore che come ct. Lui non fa nulla per dimostrare il contrario, anzi dopo il pari con la Danimarca ha sostenuto che se la Nazionale gioca male è perché in mediana manca Phillips (lo stesso che due anni fa ai Mondiali non faceva giocare!). Una bestemmia, considerando tutto il talento che l’Inghilterra vanta tra titolari e panchina. Semplicemente la Nazionale è organizzata male e motivata pure peggio. Tra l’altro il ct non azzecca un cambio neanche per sbaglio: Cole Palmer a 0 minuti in due partite è un delitto...