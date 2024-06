Euro 2024, il gesto di Spalletti che la dice lunga: perché è tornato nel campo deserto di Lipsia

25 giugno 2024 a

Una serata a suo modo indimenticabile, per Luciano Spalletti, quella del pari al 98esimo contro la Croazia, quella del gol di Mattia Zaccagni in extremis, la rete dell'1-1 che proietta l'Italia agli ottavi di finale di Euro 2024. Il tutto proprio quando all'orizzonte erano visibili le più nere delle nubi.

Una serata ad altissima tensione per il Commissario tecnico, che si è mostrato anche piuttosto nervoso nelle interviste post-partita, rivendicando il buon cammino degli azzurri: Spalletti ha infatti ricordato come il nostro fosse "un girone di ferro", circostanza oggettivamente innegabile.

Ma dopo la partita, vissuta con un'intensità debordante, e dopo le interviste, affrontate con altrettanta intensità, ecco che Spalletti ha trovato le energie per spendersi in un altro gesto, non scontato: appena prima di andare nell'albergo in cui è di stanza l'Italia, ecco che è tornato in campo per ringraziare i tifosi che avevano seguito la Nazionale a Lipsia, in Germania. Quei pochi tifosi che erano rimasti in uno stadio a quel punto quasi completamente vuoto.

Un bel gesto, rispettoso, liberatorio. Un gesto dietro al quale ci sarebbe la mano di Gabriele Gravina, presidente della federazione. Già, perché se i croati, delusissimi, avevano abbandonato in massa lo stadio, parecchi italiani festeggiavano ancora l'inaspettata impresa sugli spalti. "Grazie! Grazie! Grazie!", ha urlato Spalletti ai tifosi presenti, applaudendoli e "inviandogli" alcuni baci con le mani.