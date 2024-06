Euro 2024, sfregio della Bbc all'Italia: ecco la telecronaca del gol di Zaccagni

25 giugno 2024 a

Si chiama Jonathan Pearce ed è il telecronista chiamato dalla Bbc a commentare Italia-Croazia, il match di lunedì sera, la partita del miracolo al 98esimo di Mattia Zaccagni. Una rete in extremis, un pari che ci proietta agli ottavi contro la Svizzera quando sembravamo più fuori che dentro. Insomma, un gol che è stato per l'Italia puro delirio, pura gioia.

Ecco, il punto è che mister Pearce ha commentato quella rete, quell'esplosivo momento di calcio, in un modo che non è piaciuto quasi a nessuno, compresi i suoi connazionali. Infatti Jonathan Pearce è stato sonoramente contestato sui social. La ragione? Il tono di voce, soporifero, con cui ha raccontato il gol a 7 secondi dalla fine del lunghissimo recupero. Già, una rete di quel tipo merita ben altra enfasi.

Certo, alza i decibel al momento del gol, e poi basta. "È un'opportunità – affermava Pearce quando Calafiori serviva la palla a Zaccagni -. Magnifico tentativo dell'Italia ed è 1-1". Insomma, quasi un'audio-descrizione. Come riporta FanPage in molti hanno criticato la voce della Bbc sui social. "Quel commento di Pearce è assolutamente patetico – scriveva su X un tifoso rispondendo al post della Bbc che proponeva proprio la telecronaca del gol -. Sembra che abbia appena perso 10mila sterline su quel pareggio". E ancora: "È imbarazzante e poco brillante e rovina completamente il momento", spiegavano in molti. Già, anche noi italiani ci saremmo aspettati ben altro...