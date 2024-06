Euro 2024, Costacurta spiana Lukaku: "Chi farei giocare al suo posto"

28 giugno 2024 a

Come l’anno scorso, sono tornate a circolare le voci di un possibile arrivo di Romelu Lukaku al Milan. Ma se una estate fa il belga ha poi scelto la Roma, come arrivo di fine mercato in prestito, i rossoneri si trovano davanti a un acquisto complicato da trattare col Chelsea, dopo lo scotto per non aver preso Joshua Zirkzee del Bologna (folli i 15 milioni ci commissioni chiesti dall’agente iraniano Kia Joorabchian).

Ma secondo l’ex difensore Alessandro Costacurta, l’arrivo del belga in rossonero non sarebbe positivo. Proprio l’opinionista Sky, intervenuto al programma ‘Calciomercato L’Originale’, ha espresso tutto il suo rancore: "Io non sono più un suo grosso estimatore e spero che al posto di Lukaku possa eventualmente giocare Camarda — le parole di Billy — È chiaro che Camarda in questo momento non possa essere all'altezza, però credo che Lukaku sia in una fase discendente e se le prime 4-5 partite le deve giocare il belga dopo mi piacerebbe che le altre 33 gare le giocasse Camarda".

Insomma, un attestato di stima importante a un giocatore giovanissimo che si prepara ad affrontare la prima stagione tra i professionisti con il Milan Futuro, pronto all’esordio in Serie C. Lukaku, per arrivare a Milano, può farlo solo se il club pagasse la clausola di 43 milioni. L'ultima possibilità, quella più rischiosa, potrebbe essere rappresentata dall'ipotesi di affondare il colpo su Lukaku solo ad agosto inoltrato. In questo caso, con l'inizio dei campionati vicino. Altra possibilità è di prendere insieme il belga con Abraham, sfiorando di non molto la cifra che servirebbe per prendere e pagare Zirzkee.