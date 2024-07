Anna Kalinskaya, niente bandiera russa? Il gran rifiuto olimpico di "lady Sinner"

02 luglio 2024 a

a

a

Il sì di Daniil Medvedev, il gran rifiuto di Anna Kalinskaya. Il 28enne moscovita, numero 4 al mondo, sarà in campo sulla terra rossa di Parigi ai prossimi Giochi Olimpici. Nella lista degli atleti russi e bielorussi invitati dal Cio come neutrali figura il forte tennista che tre anni fa è arrivato fino ai quarti del torneo di Tokyo 2021.

Hanno invece declinato l'invito Andrey Rublev e Karen Khachanov fra gli uomini e Daria Kasatkina, Liudmila Samsonova e la Kalinskaya, fidanzata di Jannik Sinner, fra le donne, per la gioia, immaginiamo, di Vladimir Putin. che potrà annotare le assenze di peso come una piccola vendetta al boicottaggio anti-russo del Comitato olimpico internazionale cominciato dopo l'invasione dell'Ucraina.

"Sto cercando di farlo": Jannik Sinner, le toccanti parole della fidanzata Anna

Oltre a Medvedev hanno accettato di partecipare come neutrali Roman Safiullin, Pavel Kotov, Ekaterina Alexandrova, Diana Shnaider e Mirra Andreeva. Non si è ancora pronunciata Anastasia Potapova così come, nelle fila bielorusse, Aryna Sabalenka: l'attuale numero 3 del mondo, costretta a rinunciare a Wimbledon per un problema alla spalla, nelle scorse settimane aveva però fatto capire di non voler andare a Parigi senza la sua bandiera. Ci sarà invece la connazionale ed ex numero 1 Wta Vika Azarenka.

"Troppi calciatori...", la rivelazione di Anna Kalinskaya: Sinner in imbarazzo

Intanto a Wimbledon tiene sempre più banco l'amore ormai sbocciato davanti al mondo intero tra Sinner e la moscovita Anna. Un mese fa sugli spalti del Roland Garros il 22enne italiano seguiva il match della sua fidanzata incappucciato come un rapper, praticamente in incognito. Oggi invece, tra un match e l'altro, Jannik e la 25enne Anna possono vivere la loro relazione alla luce del sole con passeggiate nei vialetti e foto di coppia concesse ai fan, in attesa di quelle da pubblicare usi social. Un bel salto in avanti.