Euro 2024, Bonolis spiana Spalletti: "Sapete chi ha giocato a sinistra?"

03 luglio 2024 a

a

a

Paolo Bonolis non è certo il tipo che usa giri di parole. Diretto e sincero dice la sua. Anche il conduttore di Mediaset (tifosissimo dell'Inter) è rimasto sconvolto dall’eliminazione dell'Italia da Euro 2024. Una eliminazione umiliante e senza precedenti. Bisogna andare a Portogallo 2004 per trovare qualcosa di simile, stiamo parlando di 20 anni fa. Ma almeno quella Nazionale si è poi riscattata due anni dopo vincendo il Mondiale. La pochezza di questa squadra azzurra invece difficilmente lascia spazio alle speranze.

E così Paolo Bonolis prova ad analizzare quanto accaduto: “Un altro ct? Non so cosa deciderà la FIGC o cosa deciderà Luciano Spalletti. Senza dubbio abbiamo fatto un Europeo abbastanza imbarazzante, manifestazioni così brevi devono prevedere un gioco ben preciso e invece abbiamo cambiato tantissimi schemi. In campo c’era molta confusione, ci si affidava all’esperienza dei calciatori come a dire loro di arrangiarsi".

"Senza palle, uno schifo. E Spalletti è un genio": clamoroso, chi difende il Ct del flop

“Poi la rosa non è ricca e folta, in regia ha giocato Nicolò Fagioli bravo ma fermo da un anno lasciando a casa uno come Samuele Ricci che al Torino è stato padrone del ruolo; l’attacco era assolutamente sterile, ha giocato a sinistra Matteo Darmian che ha 36 anni. I giocatori erano confusi loro stessi, cercavano di arrangiarsi ma non c’erano automatismi. Non si possono dare colpe a loro”, ha affermato a Telelombardia. Niente da aggiungere.