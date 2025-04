Sonia Bruganelli confessa: "Perché è finita con Bonolis"

"Il motivo per cui ci siamo separati serenamente è che siamo due persone che non si sono lasciate per tradimenti, per aggressività o violenza": Sonia Bruganelli, ospite di A casa di Maria Latella su Rai 3, è tornata a parlare della fine del matrimonio con Paolo Bonolis, con cui è stata sposata per 21 anni. "Il nostro rapporto - ha spiegato - è finito per consunzione e oggi rimane di profondo rispetto e amicizia, però credo non sia giusto restare accanto a qualcuno solo perché gli voglio bene. Paolo è una persona romantica, ha voglia di innamorarsi, vuole ancora la favola e io non ero in grado di regalargliela, perché avevo la testa ai miei figli, a un cambiamento. Non provavo determinate cose che per lui erano essenziali e così gliel’ho detto".

Secondo l'opinionista, il problema potrebbe essere stato rappresentato anche dalla differenza di età, 13 anni: "Mi rendo conto che probabilmente ci ritroviamo in due epoche della vita diverse dove lui, superati i 60 anni, ha voglia di fermarsi e io, per la prima volta, mi ritrovo con i figli grandi, con una responsabilità diversa, mi guardo intorno e dico, 'Ma io chi sono? Cosa posso fare, cosa so fare?'. E ne parlo, ne parliamo". Di lì, poi, la decisione di separarsi.