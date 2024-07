Euro 2024, bufera sulla Gialappa's Band: "Se sbaglia il rigore si suicida"

Roberto Tortora 03 luglio 2024 a

Un bel tacer non fu mai scritto, soprattutto se si è in diretta e si commenta un evento così importante come un europeo. E soprattutto se riguarda Josip Ilicic, uno dei giocatori più tormentati di questi ultimi anni, una delle vittime “sopravvissute” al Covid, ma con gravi conseguenze. La paura, la depressione ed il malessere che lo sloveno ha vissuto a Bergamo nei giorni più duri che la città abbia dovuto vivere nel suo recente passato, praticamente gli sono costati la fine di una carriera a grandi livelli. Tornato in patria, al Maribor, alla veneranda età di 36 è comunque riuscito a ritagliarsi uno spazio con la sua nazionale, riuscendo a disputare anche un ottavo di finale agli europei. Peccato per l’epilogo, con il calcio di rigore parato da Diogo Costa che gli è costato, insieme ad altri suoi due compagni dal dischetto, l’eliminazione dal torneo.

Durante le partite, su Twitch è partita la live della Gialappa’s Band che, come al solito, commenta mondiali ed europei in modo scanzonato e libero, la classica chiacchiera da bar condita d’umorismo. Stavolta anche “black humour”, che ad alcuni piace, ma a molti decisamente no. Durante la live, i “gialappi” si sono collegati con Enrique Balbontin, comico che a Zelig era diventato famoso con il suo personaggio che impartiva “lezioni di savonese”.

All’ingresso in campo di Ilicic, Balbontin non si è tenuto e gli è scappata la battutaccia fatale: “Su Ilicic, sarebbe bello che dopo aver vinto la depressione, battesse un rigore, lo sbaglia e si suicida”. Gelo in studio e Gialappa’s in una risata che sa molto di circostanza. Quasi a presagio funesto, poi Ilicic il rigore lo ha sbagliato davvero, ma il punto è che, forse, bisognerebbe avere una sensibilità maggiore nei confronti di persone che soffrono di fragilità emotive. Le scuse, in qeusto caso, sarebbero opportune. E infatti sui social sono partiti i commenti negativi più disparati: “La Gialappa’s pensava di cambiare il calcio, ma vedo che il calcio ha cambiato loro. Che tristezza! Che povertà!”. C’è chi scrive semplicemente “Vi dovreste solo vergognare”, oppure “Chiedete scusa, avete esagerato questa volta”.