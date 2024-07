Jannik Sinner in missione: come lo pizzicano sugli spalti a Wimbledon

05 luglio 2024 a

Il match vinto in quattro set contro Matteo Berrettini è stato estenuante, ma ha permesso a Jannik Sinner di accedere al terzo turno dove se la vedrà contro il serbo Miomir Kecmanović venerdì sera (via non prima delle 18). Intanto il numero uno del ranking giovedì si è riposato e, come fatto anche a inizio settimana, è andato a vedere la sua fidanzata, Anna Kalinskaya, impegnata nel match di secondo turno del torneo femminile.

La loro storia è stata ufficializza prima del Roland Garros e procede a gonfie vele, dopo la fine della relazione tra Jannik e la modella Maria Braccini. Il tennista di Sesto, poi, ha parlato della sua Anna anche dopo il trionfo di Halle. Il derby con Berrettini di mercoledì, terminato tardi (dopo le 23 italiane, le 22 inglesi), però, la giocatrice russa lo ha visto dall'albergo, Sinner invece avendo tempo a disposizione è riuscito a seguire dal vivo l'incontro della sua fidanzata, che ha vinto 6-4 6-1 con Bouzkova e si è qualificata per il terzo turno.

Per assisterla, Sinner ha provato a nascondersi anche stavolta. Incappucciato, con la felpa a coprirlo dal sole, ma il numero 1 Atp non è riuscito nemmeno stavolta a passare inosservato. Tifosi, curiosi e telecamere lo hanno scovato rapidamente, cercando di scattare qualche foto con lui. I due non si sono nemmeno salutati al termine dell'incontro vittorioso, nessun abbraccio, nessuna effusione tra i due. Jannik ha lasciato, correttamente, tutta la scena alla russa che ha giocato e vinto la sua partita. Oltre alla partita da spettatore, però, Sinner si è allenato in campo, per preparare la sfida contro Kecmanović che potrebbe portarlo agli ottavi di finale.