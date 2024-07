Anna Kalinskaya? Cos'hanno notato i russi su Jannik Sinner: quando c'è lui...

05 luglio 2024 a

Jannik Sinner, oltre che essere un fenomeno del tennis, è anche una sorta di talismano portafortuna. Soprattutto per Anna Kalinskaya, collega e fidanzata dell'azzurro. Entrambi sono impegnati nel torneo di Wimbledon. E da buoni partner assistono alle partite dell'altro. Ma c'è un dettaglio che non è sfuggito in Russia e che riguarda proprio il campione altoatesino. Infatti, quando il numero 1 del circuito Atp è presente in tribuna durante i match della russa, Anna non perde mai. E non sembra trattarsi di una semplice coincidenza.

A Wimbledon, Sinner e la Kalinskaya hanno finora fatto percorso netto in parallelo e per i media russi l'influenza positiva si sprigiona anche nell'altra direzione. Nel raccontare il match di secondo turno vinto facilmente dalla moscovita sulla ceca Bouzkova, si legge che "anche Sinner, già diventato un ospite fisso alle partite di Anna, era felice per la sua amata sugli spalti. E questa è già diventata una sorta di tradizione. Se il tennista più forte al mondo guarda giocare la Kalinskaya, lei non perde mai. La stessa regola vale anche durante le partite di Sinner". Ma, per non rubare la scena alla propria fidanzata, Sinner si presenta sempre incappucciato. Forse per non dare troppo nell'occhio.

Kalinskaya, così come Sinner, sta vivendo a 25 anni il miglior momento della sua carriera. Il 24 giugno ha raggiunto il suo best ranking al numero 17 (attualmente è 18), dopo aver chiuso il 2023 al 77simo posto. Molti scommettono che Anna sarà in tribuna sul centrale per sostenere Jannik nel suo incontro con Kecmanovic, così come il campione di San Candido farà domani, sabato 6 luglio, in occasione del match di terzo turno della Kalinskaya contro la connazionale e coetanea Ljudmila Samsonova, una partita che si annuncia equilibratissima.