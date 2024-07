Euro 2024, Tancredi Palmeri aggredito ad Amburgo: stop al collegamento

06 luglio 2024 a

Tancredi Palmeri, giornalista di SportItalia, è stato aggredito da un tifoso ad Amburgo mentre era in collegamento con il programma di Michele Criscitiello Sportitaliamercato. L'inviato stava parlando dell'ordine pubblico in città in vista delle partite valide per i quarti di finale dell'Europeo, quando un tifoso lo ha assalito, costringendolo a fermare per un attimo il collegamento. Una situazione potenzialmente pericolosa che ha messo in allarme anche chi era in studio.

In un primo momento il giornalista ha provato ad andare avanti, ma dallo studio gli hanno consigliato di fermarsi. Anche perché nel frattempo la situazione era degenerata, con un altro tifoso che si era avvicinato a Palmeri. Intanto gli ospiti della trasmissione in studio ripetevano che "Non può stare da solo lì, conviene mandarlo via". A un certo punto del collegamento Criscitiello gli ha detto: "Ma basta vattene, tanto che ci devi raccontare".

"Cos'è la generazione d'oro? Stupido...": De Bruyne insulta Tancredi Palmeri

Purtroppo per Palmeri non è la prima volta che succede un episodio del genere. Già durante il Festival della Serie A a Parma - come ricorda FanPage - un turista inglese era passato davanti alla telecamera che lo stava riprendendo facendola cadere rovinosamente a terra. Qualche giorno fa, invece, si è parlato molto del giornalista di SportItalia dopo che Kevin De Bruyne lo aveva definito stupido per una domanda che gli era stata posta. Palmeri, in particolare, gli aveva chiesto se fosse deluso dal fatto che "la generazione d'oro non ha raggiunto una finale".