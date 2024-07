Diego Maradona, la figlia parla col padre morto grazie alla medium: "Cose che non poteva sapere"

08 luglio 2024 a

Il ricordo della morte di Diego Armando Maradona è ancora ben impresso nella mente della figlia primogenita Dalma. La donna, per cercare di comunicare ancora con il padre nell'aldilà, si è rivolta a una medium in Argentina. Lei è sicura di non aver vissuto un'allucinazione o un imbroglio, per un motivo ben preciso: la medium in questione le ha detto cose su di lei che davvero non sapeva nessun altro e che mai la donna avrebbe potuto sapere.

La figlia di Maradona era molto legata al padre Diego. E, per questo motivo, non ha resistito all'invito di una sua cara conoscenza. "Il tramite è stato una donna – ha spiegato Dalma –. Era una persona molto vicina, non importa chi, ma mi ha detto: ‘Penso che tu e tua sorella Giannina dovreste incontrare questa donna'. E poiché mi fido di quella persona, visto che è successo qualcosa di simile a quella persona con un membro della sua famiglia, ho detto ‘beh, ci proverò‘". E l'incontro con la medium è andato ben oltre le sue aspettative.

La figlia di Diego ovviamente aveva qualche riserva, pensando che la medium potesse sapere già molte cose su di lei e sul suo rapporto col padre e dunque le usasse per raggirarla. Ma quello che le ha detto l'ha lasciata davvero turbata, perché si trattava di cose che mai avrebbe potuto conoscere: "Pensavo ‘che ne so se è vero o no, tu puoi sapere tutto di me'. Ma no, mi ha detto cose che non aveva modo di sapere. Erano molto private ​​e non poteva trovarle da nessuna parte".