Zirkzee fatto a pezzi in spogliatoio, "È l'ultima volta!": spunta un video

Dopo aver disputato una stagione strepitosa con il suo Bologna, Joshua Zirkzee è vicinissimo al Manchester United. Beffato il Milan, che fino all'ultimo ha sperato di portarsi a casa il talento olandese di proprietà del Bayern Monaco. Curiosamente, in Baviera avrebbe ritrovato Vincent Kompany, già suo tecnico ai tempi dell'Anderlecht. E sui social sta circolando un video che mostra una sfuriata dell'ex Manchester City proprio contro il prossimo nuovo attaccante dei Red Devils.

Era la stagione 2021/22, Zirkzee era in prestito al club belga dal Bayern e stava disputando un'ottima andata. Un rendimento che non lo salvò dall'essere massacrato da Kompany davanti a tutti i suoi compagni, peraltro anche loro fatti a pezzi durante uno sfogo del tecnico in spogliatoio in occasione di un pareggio 2-2 in casa del Sint-Truiden. Nel video si vede Kompany urlare contro l'ex attaccante del Bologna e, più in generale, contro tutta la squadra. "Ascoltate, nessun malinteso, c'è un fot*** lato di me che non avete fot*** visto, ragazzi - ha tuonato l'ex City -. Numero uno: se giochiamo con tre, quattro, cinque o sei, è una mia fot*** decisione, e mi assumo la responsabilità se perdiamo e non giochiamo bene".

Zirkzee come Donnarumma? Quel precedente che inquieta Milan e tifosi

Poi, il dito puntato contro Joshua Zirkzee. "E la seconda cosa, Zirk, questa è l'ultima volta che parlo del tuo atteggiamento - ha detto Kompany -. Tu esci, non ho bisogno di un fot*** sorriso ma ho bisogno di un atteggiamento che sia perfetto. Non stavi giocando bene, proprio come tutti gli altri. Avrei potuto togliere chiunque senza che nessuno si lamentasse".

La sfuriata di Kompany contro Zirkzee

