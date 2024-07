Wimbledon, Novak Djokovic rompe col pubblico: "Buuuuuona notte!", clamoroso sfogo

09 luglio 2024 a

C’eravamo tanto amati sì, ma ora? Quello tra Novak Djokovic ed il pubblico di Wimbledon è un amore al passato, tramutatosi in indifferenza e sistematico tifo per il suo avversario. E così è accaduto anche nell’ultimo match, vinto dal tennista serbo contro il norvegese Holger Rune in tre set: 6-3, 6-4, 6-2. Ai quarti se la vedrà con l’australiano Alex de Minaur. Prima, però, Nole si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa e, intervistato sul prato inglese, si è scagliato contro un pubblico, a suo dire, poco rispettoso: “"Il tifo che ha avuto Holger? L'ho sentito e ringrazio tutti i tifosi per essere rimasti qui stasera ma a quelli irrispettosi dico Buuuuuuuona notte! Buuuuuuuuona notte”.

L’accentuazione delle u sta a rimarcare i suoni che Djokovic ha ascoltato durante la partita e che gli hanno provocato fastidio. Dagli spalti quelle urla sembravano poter significare “Ruuuune”, ma l’ex-numero 1 del seeding ha specificato che invece fosse solo un modo per mascherare i “buuu” contro di lui. Anche il giornalista che lo intervistava ha provato imbarazzo, ma Djokovic è andato giù dritto: “No, io so che tifavano per Rune ma io ho sentito i Buu, non scherziamo. Sono 20 anni che gioco su questi circuiti e so quali siano i trucchetti e le parole. Ho giocato in ambienti ben più ostili, ma vi avverto che non mi avete per niente toccato".

Nonostante ciò, Novak durante la partita ha macinato gioco e risposto, al massimo, con delle smorfie rivolte al pubblico, mentre Rune capitolava sotto i suoi colpi: “Penso che Holger non abbia giocato al meglio, ad essere onesti. La partenza è stata difficile e la tensione aumenta quando entri in campo e forse lui l’ha sentita più di me”. Djokovic, però, ci tiene a chiudere sul pubblico: “Io rispetto chi è venuto qui e ha pagato il biglietto, ma non coloro i quali hanno deciso di non rispettarmi".