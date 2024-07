Wimbledon, Sinner e lo scambio pazzesco con Medvedev: "Una gioia da guardare"

09 luglio 2024 a

È un ottimo momento per gli appassionati italiani del tennis. Tre azzurri, infatti, sono approdati ai quarti di finale del grande slam di Wimbledon, il prestigioso torneo inglese che si gioca sull'erba di Londra. Il nostro fiore all'occhiello è senza ombra di dubbio Jannik Sinner. Non solo l'altoatesino è in cima alla classifica Atp, ma è anche l'atleta che ha più probabilità di aggiudicarsi il celòebre trofeo. Ma prima dovrà vedersela con Daniil Medvedev. E il russo, quando è in giornata, è sempre una bruttissima bestia da domare.

Purtroppo oggi Medvedev è in giornata. Sinner, però, è riuscito ad avere la meglio nel primo set. Nonostante l'avversario sia stato autore di una grande prova. I due fuoriclasse stanno giocando un tennis sublime. E, tra palle corte e pallonetti deliziosi, la partita è davvero meravigliosa da guardare. Sia sugli spalti sia a casa, incollati ai televisori.

Ne è un chiaro esempio uno scambio tra Sinner e Medvedev del primo set, portato a casa dall'azzurro. Un batti e ribatti, con una precisione degna di un chirurgo. Palla a destra, palla a sinistra. E le teste del pubblico sugli spalti che seguono lo stesso ritmo imposto dai due tennisti in campo. Fino a quando l'azzurro decide che lo scambio deve finire. E allora sfodera un passante che il russo può solo ammirare. Punto per Sinner. "Una gioia da guardare", commentano su X.