Euro 2024, Yamal ridicolizza Rabiot (e la Francia) in mondovisione: vendetta servita

Il risveglio di questo 10 luglio per i francesi è un incubo. Sbattuti fuori da Euro 2024 da una Spagna stratosferica è un colpo duro da digerire. Se poi, alla vigilia, c'è chi ha fatto lo sbruffone allora il danno è doppio. Come è noto l'uomo decisivo della partita è stato Lamine Yamal. E così prima della partita il giocatore iberico ha subito lo sberleffo di Rabiot: "Se Lamine Yamal vuole giocare la finale degli Europei con la Spagna, dovrà fare molto di più contro di noi rispetto a quanto ha fatto finora. Gli metteremo pressione affinché non si senta a suo agio". Prima la risposta dello spagnolo sui social: "Muoviti nel silenzio, parla solo quando è il momento di dare scacco matto". Poi la grandissima prestazione in campo che ha ammutolito il francese.

Ma non finisce qui. Infatti a fine partita proprio Lamine Yamal ha mimato il gesto del parlare con le mani durante il giro d'onore davanti ai tifosi. Non ha mai nominato Rabiot ma il riferimento è facile da intuire: lo spagnolo ha regolato subito i conti. Insomma in certi casi è meglio restare in silenzio. La vendetta potrebbe essere davvero dura da digerire. E ora Rabiot avrà imparato la lezione. Il galletto è tornato a casa.