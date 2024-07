Euro 2024, Deschamps travolto: "La cosa più scandalosa", chi lo spiana

Roberto Tortora 10 luglio 2024 a

Il cammino della Francia a Euro 2024 si è fermato in semifinale, battuta dalla super-Spagna di Lamine Yamal e compagni e, a onor del vero, il risultato di 2-1 per le Furie Rosse rende merito ad una squadra, quella di De La Fuente, sicuramente migliore rispetto a quella di Deschamps. Del resto, se il gol di Kolo Muani è stato il primo su azione in sei partite, allora vuol dire che i transalpini qualche problema ce l’avevano. Di questo parere, anzi ben più tranchant, è ovviamente Antonio Cassano, come trapela da una discussione sul canale Whatsapp di “Viva El Futbol”, il nuovo format messo in piedi con Lele Adani e Nicola Ventola, dopo la brusca separazione da Bobo Vieri.

L’aveva detto anche prima del calcio d’inizio di Monaco di Baviera, Cassano, che i galletti non sarebbero andati lontano: “La cosa più scandalosa è che la Francia dopo cinque partite non abbia ancora fatto un gol su azione". Poi, certo, aveva previsto anche una certa dose di fortuna per i francesi che, però, non è arrivata: "Probabilmente vincerà anche la Francia, perché quando poi ti arriva il cu*o in faccia… perché Deschamps ha una squadra della Madonna, ma la fa giocare di me*da". Il concetto, se non fosse ancora chiaro, Cassano lo rafforza di più: “Dai su ragazzi, siamo seri. È un dato di fatto, non ha fatto un gol, e hanno una squadra clamorosa siamo seri dai".

Parole al miele dell’ex-talento di Bari vecchia, invece, per l’Olanda: “Germania e Spagna il calcio più bello di tutti. A me invece, devo dire la verità, la squadra che mi ha incuriosito di più, ed è tra le quattro migliori d’Europa, è l’Olanda, perché ha perso il giocatore più forte in assoluto che era De Jong, e poi anche Koopmeiners. E non hanno un attaccante che risolve i problemi come Kane, Lewandowski o Mbappé".