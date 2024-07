Euro 2024, Kylian Mbappè: "Patetico, imbarazzante", il gesto a fine primo tempo fa insorgere la Francia

10 luglio 2024 a

a

a

Impegnatissimo sul lato politico nella battaglia contro Marine Le Pen, Kylian Mbappé ha scordato il calcio: i suoi europei in Germania sono stati un clamoroso flop, e anche nella partita che ha condannato la Francia all'eliminazione, la semifinale con la Spagna, il fuoriclasse da poco passato al Real Madrid ha giocato semplicemente una partitaccia. Certo, la frattura al naso che ha rimediato alla prima partita può avere avuto un ruolo, ma il suo rendimento è stato clamorosamente sotto ai minimi accettabili.

Già, contro le Furie Rosse Mbappé sembrava quasi non essere in campo. Tanto che moltissimi tifosi transalpini lo hanno pesantemente criticato sui social sia durante sia dopo la partita. In particolare, un gesto dell'attaccante ha scatenato la rabbia dei francesi: infatti ha scambiato la maglia con un avversario già all'intervallo tra primo e secondo tempo.

"La cosa più scandalosa di tutti gli Europei": Deschamps travolto, chi lo spiana

La stampa francese, nel day-after, non ha fatto sconti: L'Equipe, per intendersi, gli ha dato un rovinoso tre. E tutti i media gli hanno rimproverato la mancanza di passione, determinazione, rabbia. Sembrava quasi che non gliene importasse nulla. E il caso della maglia è stato portato ad esempio: al termine di un primo tempo pessimo, Mbappè rientrando negli spogliatoi ha scambiato la casacca con un avversario. Atteggiamento che non è piaciuto ai tifosi: bene lo scambio della maglia, ma al termine della partita, non quando dovresti tornare il prima possibile negli spogliatoi per cercare di mettere insieme i cocci. Per inciso, lo scambio di maglia è stato fatto con Lamine Yamal, autore del gol-capolavoro che è valso nel primo tempo il pareggio alla Spagna, che ha poi chiuso i secondi 45 minuti di gioco in vantaggio. Di male in peggio, insomma. E così, giù insulti sui social, dove il giocatore è stato insultato, "patetico" e "imbarazzante" i termini più gettonati.