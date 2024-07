Euro 2024, Lamine Yaman? Il padre è fuori controllo: spunta un video imbarazzante

16 luglio 2024 a

La vera sorpresa di questo Europeo insieme a Nico Williams è Lamine Yaman, decisivo nella semifinale contro la Francia che ha portato la Spagna in finale contro l’Inghilterra. La cosa divertente è averlo visto scherzare insieme a suo papà, il 32enne Mounir Nasraoui, che a bordocampo nella finale dell’Olympiastadion è impazzito di gioia tanto da comportarsi come un vero e proprio bambino.

In un video rimbalzato sui social, ha preso la piccola coppa consegnata a Yamal e si è commosso al momento, prima di passare il trofeo a sua moglie. Nasraoui ha allargato le braccia, si è lasciato immortalare dai fotografi appoggiato alla balaustra del palchetto d’onore e, all’improvviso, si è butta a terra come se avesse segnato un gol.

Suo figlio Lamine, invece, lo si è visto in campo con una bandiera ai fianchi. Una bandiera blu con croce bordeaux, che non richiama al Barcellona ma a Matarò, che fa parte della comunità della Catalogna e paese nel quale Yamal è cresciuto. La bandiera gli ès tata donata dal sindaco del comune, e il calciatore ha subito risposto presente.

E non si tratta dalla prima opera di bene in favore di Matarò, dato che in passato ha mimato il numero ‘304' con le dita in omaggio al codice postale del suo quartiere, Rocafonda. Poi, vedendo le immagini della cerimonia della finale vinta, Rodri gli ha preso il viso tra le mani e ha dato al compagno di nazionale 17enne un consiglio da fratello maggiore ("Continua a lavorare sodo e puoi ottenere tutto quelli che vuoi”).