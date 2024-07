Caressa e Balotelli, tensione allo stadio: "Mi ha insultato davanti a mio figlio"

19 luglio 2024 a

Che Mario Balotelli fosse un uomo dalle mille personalità l'avevamo già capito. Nel corso di questi anni sono state innumerevoli le volte in cui l'attaccante ha regalato a giornali e riviste notizie sulla sua vita privata da bad boy.

Donne, macchine di lusso, feste esclusive, vestiti, viaggi. Ma non solo. Balotelli è finito molte volte sulle pagine di cronaca anche per i suoi comportamenti non sempre cordiali ed educati. A svelare qualcosa in più sul carattere dello sportivo è stato il noto giornalista televisivo Fabio Caressa, che nel suo ultimo libro Grazie Signore, che ci hai dato il calcio ha svelato un aneddoto che lo riguarda.

"C'è un episodio che non dimenticherò mai. Non ho mai apprezzato i comportamenti di Balotelli in campo e fuori, e credo che non sia un buon esempio perché ha gettato al vento molte occasioni, sprecando il suo talento", scrive il giornalista nel suo libro per cui "purtroppo, spesso, sono proprio quelli così che stuzzicano la curiosità del pubblico più giovane", sottolinea Caressa riconoscendo il talento sportivo dell'ormai ex SuperMario.

Ma arriviamo ai fatti. I due si incontrano in occasione della partita amichevole Italia-Spagna a San Siro dove "la Figc, gentilmente, mi invita e mi regala un biglietto anche per mio figlio Diego, che all'epoca ha 8 anni". Il calciatore e il giornalista si incontrano un'ora prima della partita all'interno della Sala Executive dove è stato preparato un ricco e delizioso buffet. "Tra una Coca-Cola e una mozzarella, Diego vede Balotelli".

Ed è proprio in questo preciso momento che il piccolo scoprirà che talvolta sarebbe meglio non conoscere i propri miti per evitare di rimanere delusi. Caressa inizialmente fa finta di non vederlo, ma da padre vuole accontentare il figlio e così si avvicina all’attaccante "con l'idea di chiedergli una foto con Diego, lui mi vede e fa quasi per andarsene". Ma non finisce qui. "Tutto quello che fa è limitarsi a insultarmi per poi andarsene senza fare alcuna foto". Il piccolo Diego ci rimane "malissimo, mi guarda e mi chiede: "perché ce l'ha con te?". Il giornalista resta senza parole e si limita a rispondere che "non lo so, Diego, ma ricordati, nella vita cerca di portare rispetto a tutti, sempre. Perché ci sono persone che sei libero di non amare e altre, invece, che anche litigandoci ti insegnano a vivere ".