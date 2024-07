Milan, tsunami Cardinale: blitz in Italia, piazza due colpacci di mercato

23 luglio 2024 a

L’intervento di Gerry Cardinale a Milano per parlare anche di mercato, oltreché di sponsor, ha portato i suoi frutti. Il presidente del Milan ha incontrato i vertici del club e discusso delle ultime mosse di mercato, toccando temi come anche lo stadio e la politica sportiva. Un intervento decisivo, dato che, come sottolineato su La Gazzetta dello Sport, si sta per chiudere per Youssouf Fofana del Monaco, che la Rosea dà come “virtuale giocatore del Milan”.

Tra pochi giorni Cardinale avrebbe abbracciato la dirigenza, il tecnico e la squadra a New York, in occasione della tournée negli States, ma ha anticipato l’incontro perché è in Europa complici impegni di lavoro. Ieri sera ha poi partecipato a un evento organizzato da uno degli sponsor del Milan insieme a Ibrahimovic, Loftus-Cheek, i rapper Lazza e Travis Scott, l’ex tennista Serena Williams ed Emilia Fazzalari, co-proprietaria dei Boston Celtics. Cardinale si fermerà a Milano anche oggi, martedì 23 luglio, e avrà altre riunioni con i suoi dirigenti, con i quali i contatti sono comunque costanti.

Con il Monaco si sta per chiudere e le prossime ore saranno decisive. Il giocatore firmerà un contratto di 4 anni, e non di 5 come sembrava in un primo momento: raddoppierà il suo stipendio che attualmente supera di poco il milione di euro e ne guadagnerà tre. Sarà utilissimo per dare centimetri e peso in mezzo al campo, nel ruolo di recupera palloni importante per garantire una maggiore copertura alla difesa che la scorsa stagione ha subito troppi gol. Intanto nelle ultime ore proprio Fofana è stato in Italia, a Firenze, per partecipare al matrimonio di Moussa Diaby, l’amico e attaccante francese dell’Aston Villa, in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al Ittihad.

Intanto secondo La Gazzetta anche Stanisha Pavlovic è molto vicino al team. Il difensore del Salisburgo, 38 presenze e 4 gol in nazionale, è il prescelto per stare in mezzo alla difesa. Centonovantaquattro centimetri per 85 chili, fisico e solidità per restituire forza a una difesa fragile. L’accordo con il giocatore già c’è e lui vuole assolutamente il Milan perché considera il club come uno step necessario per la sua crescita professionale. Al di là del quinquennale a un milione e mezzo di euro, quota ampiamente all’interno dei parametri rossoneri, c’è da colmare la distanza tra Milano e Salisburgo, con le società che potrebbero incontrarsi a metà strada: venti milioni, con una trattativa a parte sui bonus, gli austriaci ne chiedono 30. E se lui potrebbe arrivare a Milano, la speranza di molti tifosi è che un altro serbo arrivi a Milanello: Lazar Samardzic.