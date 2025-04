Conceicao, clamoroso sfogo dopo l'Inter: "Come due giorni fa"

Uno dei successi migliori della sua gestione, il terzo in cinque derby per un’Inter che contro il suo Milan non è riuscita mai a vincere. Sergio Conceincao è un po’ la criptonite di Simone Inzaghi, che contro di lui è quasi sempre caduto. I rossoneri dopo il 3-0 contro i nerazzurri sono potuti entrare in finale di Coppa Italia, e il portoghese, dopo la sfida, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di Pressing su Mediaset: “Avevo le stesse sensazioni che avevo prima dell’Atalanta, i piccoli dettagli sono importanti — le sue parole — Mi è piaciuto l’atteggiamento, l’ambizione, la solidità della squadra. Nell’intervallo abbiamo cercato di migliorare due tre aspetti e alla fine abbiamo fatto un secondo tempo di grandissimo livello".

Nonostante un elogio ai suoi giocatori ma, Conceincao li ha anche bacchettati: "I giocatori meritano elogi, perché a volte in campionato non abbiamo dimostrato qualità — dice — Ma le qualità tecniche devono essere corredate da umiltà e voglia di vincere in ogni azione della partita”. E ancora. "Non è importante Conceiçao, è importante vincere — le sue parole — Contro il Venezia e poi quando arriverà la finale, che siamo contenti. Non abbiamo ancora vinto, io non sono un allenatore diverso da 2-3 giorni fa e anche i giocatori sono gli stessi. Non va tutto benissimo, ma neanche prima era tutto brutto”. A riguardo, sul futuro del portoghese, si è espresso Moncada a riguardo prima della partita: "Siamo molto contenti di Sergio perché lavora tanto per tornare a un livello importante”.