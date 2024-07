Parigi 2024, Chiara Pellacani denuncia la follia green: "Ecco dove siamo costretti a dormire"

24 luglio 2024 a

a

a

Letti di cartone e materassi di plastica. Insomma, non sono letti comodissimi quelli che hanno atteso gli atleti delle Olimpiadi a Parigi, per i prossimi Giochi, e la questione ha scatenato gli interrogativi di tanti tifosi sui social. Come dimostrato da Chiara Pellacani, pronta alla sfida nei tuffi, i letti del Villaggio Olimpico, visitato lunedì dal presidente Emmanuel Macron, sono scadenti. Nel suo filmato spiega come è fatto: la base, la testiera, il materasso, ribadendo confort e anche una certa sorpresa, per la qualità del riposo.

Un concetto che con maggiore enfasi, e una certa goliardia, anche dalle tenniste australiane arrivate a Parigi, in rappresentanza del proprio Paese, che hanno mostrato le molteplici attività che i letti di cartone sono capaci di sostenere. In particolare lo hanno fatto Daria Saville e Ellen Perez in un filmato, nel quale hanno saltato, si sono allenate provando dei colpi provano i colpi mostrato ai più scettici di che cosa è capace un semplice paralleledipedo riciclabile in queste settimane di Giochi. La chiusura è un tuffo sul letto che, contro le previsioni più nefaste, regge. Video virale e commenti anche ironici, tra i loro squat, step up.

L’Organizzazione dei Giochi Olimpici francesi intanto ha confermato la validità dei loro letti, scelti in ossequio all'ideologia 'green': “Sappiamo che i media si sono divertiti molto con questa storia sin da Tokyo 2020 — ha commentato un portavoce all’Afp — ma per Parigi 2024 la scelta di questi letti per il Villaggio Olimpico e Paralimpico è principalmente legata a una più ampia ambizione di garantire un impatto ambientale minimo e una seconda vita per tutte le attrezzature”, fanno sapere dal comitato olimpico.