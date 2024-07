Inter a un passo da Jakub Kiwior, dall'Arsenal l'ultimo colpo nerazzurro?

24 luglio 2024 a

Quella di Jakub Kiwior è una ipotesi concretissima. Il giocatore ex Spezia ha detto “sì” all’Inter che è alla ricerca di un difensore: è l’unica X che manca a un quadro che Simone Inzaghi e la società ritengono già completo così. Il polacco dell’Arsenal ha 24 anni e già esperienza alle spalle, ottimo per far rifiatare De Vrij e Acerbi, che godono della stima incondizionata di Inzaghi ma devono pur sempre fare i conti con l'età.

Lui è il prescelto rispetto a Ricardo Rodriguez, che non ha l’apertura da parte della propriet. Kiwior, che evidentemente vedrebbe di buon occhio il trasferimento da Londra a Milano, potrebbe partire con l’arrivo di Calafiori ai Gunners.

Se fino a oggi il club di Premier League non ha mai aperto alla possibilità di una cessione in prestito, Kiwior è stato pagato 25 milioni un anno e mezzo fa e la quotazione non è scesa, neppure a fronte di un impiego non stabile tra i titolari. Ma l’Inter è convinta che il tempo possa giocare a favore della trattativa. Che dunque il no di oggi al prestito domani diventi una disponibilità, fissando anche le condizioni per un eventuale riscatto. Se lui è davanti a tutti, intanto il club ha risolto la grana sul rinnovo di Denzel Dumfries, che rinnoverà a quattro milioni all’anno come Dimarco. Poi c’è il capitolo attaccante, che ora resta bloccato dalle mancate cessioni di Correa (l’Aek Atene non ha dato seguito all’interesse), di Carboni (nessuna proposta di acquisto fin qui arrivata) e dello stesso Arnautovic.