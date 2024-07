Parigi 2024, il video-choc Charlotte Dujardin: cavalli maltrattati, torna a casa

25 luglio 2024 a

La tre volte medaglia d’oro olimpica Charlotte Dujardin si è ritirata dai Giochi di Parigi dopo che è emerso un video di presunti maltrattamenti ai cavalli. Il video, risalente a quattro anni fa, «mi mostra commettere un errore di giudizio durante una sessione di allenamento», ha dichiarato la 39enne britannica, provvisoriamente sospesa da tutti gli eventi in attesa dei risultati dell’indagine.

«Quello che è successo era completamente fuori dal personaggio e non riflette il modo in cui alleno i miei cavalli o alleno i miei allievi; tuttavia, non ci sono scuse. Mi vergogno profondamente e avrei dovuto dare un esempio migliore in quel momento. Sono sinceramente dispiaciuta per le mie azioni e devastata per aver deluso tutti».