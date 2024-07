Parigi 2024, l'Argentina dichiara guerra alla Francia: "Un circo, uno scandalo"

26 luglio 2024 a

Un’Argentina furiosa quella nei confronti degli organizzatori francesi delle Olimpiadi, dopo il 2-1 finale contro il Marocco. Il c.t. Javier Mascherano è rimasto furioso contro il Paese ospitante per un trattamento vergognoso, prima di definire come “circo” il finale di match, quando l’arbitro Glenn Nyberg ha richiamato le squadre in campo per giocare gli ultimi tre minuti più recupero della partita.

"Mentre ci allenavamo, qualcuno è entrato nello spogliatoio e ci ha derubato, tutto questo alle Olimpiadi, pensate un po’ — ha detto l’ex centrocampista del Barcellona dopo la partita — A Thiago Almada hanno preso un orologio, non volevamo dire nulla ma oggi siamo andati oltre. Oggi hanno invaso il campo sette volte e poi ci hanno lanciato i petardi. Ci hanno detto che era finita 2-2. Nemmeno il Marocco voleva riprendere”.

E ancora: “Siamo stati un’ora e mezza nello spogliatoio, dove in nessun momento ci hanno detto cosa poteva succedere, non ci hanno mai avvisato — ha aggiunto Mascherano — La nostra posizione era di non giocarla più perché ci hanno lanciato un milione di cose, il gioco è stato fermato sette volte... Non mi è mai capitato da giocatore che in una partita di questo livello la sicurezza venga meno sette volte, sette volte ha fallito!”.

Il secondo tempo “è come se non fosse mai giocato — ha detto ancora l’ex centrocampista —. Avevate mai visto che il gioco si ferma sette volte perché una volta entra uno, una volta un altro... E poi i petardi che ci hanno sfiorato. Petardi e bottiglie. Tutto ciò è incredibile. Si è giocato pochissimo. Non ci hanno detto che la Var stava decidendo. Il gioco è stato sospeso per motivi di sicurezza, in nessun momento ci hanno comunicato questo. Il sito ufficiale dei Giochi Olimpici ha sempre messo 2-2 come risultato finale. L'arbitro? Mai comparso".

"Non ricordo nulla a questo livello in cui la partita viene sospesa per un'ora e mezza, poi si fa riscaldamento per dieci minuti per poi giocare tre minuti — ha tuonato Mascherano —. Qui, ovviamente, non c'entra il Marocco come squadra. È quello che è successo sul campo che è stato uno scandalo. Non è un torneo di quartiere, sono le Olimpiadi. Come si fa a non fermare il gioco perché per 7 volte qualcuno entra in campo? La seconda o la terza volta devi prendere una decisione".

L'Argentina ha presentato ricorso avverso il risultato finale, vedremo come finirà. Per poi parlare dei fischi alla Nazionale albiceleste, accusata dopo il famoso video diffuso su Instagram dal centrocampista del Chelsea, Enzo Fernandez, contenente cori razzisti ai danni dei giocatori di colore della Francia: "Un grande equivoco, è stata estrapolata solo una parte di video — ha aggiunto il centrocampista del Barcellona — conosco bene Enzo e gli altri, noi argentini siamo tutto fuorché razzisti".

Anche la stampa ha criticato duramente l’arbitro Nyberg per quanto visto, così come gli organizzatori del torneo. La Nacion, in Argentina, ha parlato di “figuraccia”. El Clarin ha scritto così: ”La trama dello scandalo, l'impotenza dei giocatori e la versione della Fifa”. La Capital ha pure insistito su “Scandalo olimpico”, Olé ha definito tutto un “circo”. Marca, in Spagna, ci ha scherzato su con un “primo record olimpico”.