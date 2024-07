Parigi 2024, la giornata in diretta: Italia, subito le prime delusioni

27 luglio 2024 a

a

a

Il 27 luglio è la giornata che potrebbe portare le prime medaglie alla spedizione olimpica italiana, dopo la festa bagnata della Cerimonia inaugurale. Nelle gare della prima giornata si concorre per il podio nei tuffi sincronizzati dal trampolino di 3 metri con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani; nel ciclismo con le crono individuali su strada maschile e femminile, con in gara Alberto Bettiol, Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini; nel judo si assegnano le medaglie in due categorie, tra gli uomini in gara Andrea Carlino, tra le donne Assunta Scutto; la scherma propone la spada individuale femminile e la sciabola individuale maschile: tra le donne in gara Fiamingo, Santuccio e Rizzi, tra gli uomini Curatoli, Gallo e Samele. Importante anche il programma del nuoto, che oggi assegna le medaglie sia maschili sia femminili nei 400 Sl e nella 4x100 Sl: in gara Bonin, Deplano, Frigo Zazzeri (4x100 uomini); Curtis, Menicucci, Morini, Tarantino (4x100 donne); De Tullio e Lamberti (400 Sl uomini).



Ore 11.30 - Judo -60kg, Carlino out negli ottavi

Nulla da fare per Andrea Carlino, rappresentante azzurro nella categoria -60kg del judo. Il 27enne, dopo aver vinto il duello nei 16mi contro l'australiano Katz grazie a un waza-ari, si è arreso all'atleta di Taipei Yang Yung-Wei. Quest'ultimo, che occupa la posizione numero uno nel ranking mondiale, è stato bravo a rimontare dopo lo svantaggio iniziale, mettendo a segno uno spettacolare waza-ari e portando il punteggio sull'1-1. Da qui l'arrivo al golden score, che ha risolto l'incontro degli ottavi di finale dopo 7'51" complessivi. Yang ha trovato l'ippon decisivo, ponendo fine all'avventura a cinque cerchi di Andrea Carlino, che aveva ricevuto un doppio giallo per passività.

Ore 11.28 - Il primo oro è della Cina nella carabina mixed

La prima medaglia d'oro delle Olimpiadi di Parigi 2024 e' stata conquistata dalla Cina nella carabina 10 metri aria compressa mista a squadre del tiro a segno. Al poligono di Chateauroux, a circa tre ore da Parigi, Yuting Huang e Lihao Sheng hanno vinto la finale battendo per 16 a 12 la Corea del Sud di Jihyeon Keum e Hajun Park. Bronzo al Kazakistan (Alexandra Le e Islam Satpayev) dopo aver sconfitto la Germania per 17 a 5. L'Italia di Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo si e' classificata diciassettesima.

Ore 11.18 - Scherma femminile, Rizzi eliminata ai sedicesimi spada femminile

Inizia in salita l'avventura olimpica della scherma italiana ai Giochi di Parigi. L'azzurra Giulia Rizzi è stata eliminata ai sedicesimi nella spada femminile dalla polacca Alicja Klasik.

Ore 11.04 - La prima medaglia di Parigi 2024:è del Kazakistan

Assegnata la prima medaglia di Parigi 2024. La coppia mista del Kazakistan formata da Alexandre Le e Islam Satpayev vince il bronzo nella gara di carabina ad aria compressa da 10 metri, battendo per 17-5 i tedeschi Maximilian Ulbrich e Anna Janssen. Si tratta della prima medaglia olimpica del Kazakistan nel tiro a segno dal 1996.

Ore 10.52 - Tiro sportivo, Gambaro e Sollazzo non accedono alla finale

Niente finale per Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo nel tiro sportivo carabina 10 metri a squadre miste. Nelle qualificazioni gli atleti azzurri si sono piazzati al 17esimo posto.