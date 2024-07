Parigi 2024, ecco il primo dopato. E i britannici lasciano il villaggio olimpico

Paolo Macarti 27 luglio 2024 a

Prima “rogna” olimpica: ieri pomeriggio era iniziato da poco il conto alla rovescia di Parigi 2024 e, puntuale, è arrivato il nome del primo atleta beccato all’esame antidoping.

Trattasi del judoka iracheno Sajjad Ghanim Sehen. Le analisi lo hanno inchiodato in riva alla Senna, pochi minuti prima che salisse sul barcone che ospitava la delegazione dell’Iraq per la sfilata. Sajjad è risultato positivo al metandienone e al boldenone, steroidi androgeni anabolizzanti. Ad annunciarlo è stata la International Testing Agency, specificando che il campione di sangue e urine è stato raccolto in un controllo avvenuto il 23 luglio scorso a Parigi mentre il risultato è stato reso noto dal laboratorio antidoping solo ieri.

Il judoka è stato sospeso e non potrà ovviamente partecipare alle gare di Parigi fino alla risoluzione del caso. La seconda “rogna” olimpica è arrivata, invece, dagli atleti della Gran Bretagna che hanno fatto fare una misera figura alla rinomata cucina francese: l’intera delegazione ha abbandonato il villaggio olimpico per la qualità del cibo, giudicata pessima. Sotto accusa il menù: carne cruda, menù low-carb, poca varietà e porzioni mini hanno spinto gli atleti sudditi di sua maestà a scappare. Inoltre certi alimenti non sono risultati sufficienti: uova, pollo, carboidrati. In tutta fretta il comitato olimpico britannico ha affittato una struttura alberghiera nella vicina Clichy per offrire servizi di ristoro alternativi ai propri atleti.

Terza rogna: la protesta culinaria inglese fa il paio con l’insoddisfazione di molti atleti che hanno testato gli ormai famigerati letti ecologici in cartone del villaggio, dotati di materassi di plastica. Li hanno giudicati instabili e scomodi per chi deve esibirsi in gare per le quali il dolce dormire è più che necessario. Ma, attenzione, ritenuti anche inadatti a fare sesso. E allora che fine faranno i 300.000 preservativi distribuiti ai 10.000 atleti presenti al villaggio?