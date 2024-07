Berrettini vince anche Kitzbuhel: il punto che spezza il francese Gaston

27 luglio 2024 a

Non solo Matteo Berrettini è tornato, ma non si ferma nemmeno più. Dopo aver trionfato a Gstaad una settimana fa, il 28enne tennista romano si porta a casa anche il torneo 250 sulla terra rossa di Kitzbuhel. L'azzurro si guadagna due palle break e sulla palla sul nastro del francese può festeggiare: batte il francese Hugo Gaston 7-5, 6-3 in 1h20' e sale al n. 40 del mondo.

The hammer va così in doppia cifra con i trofei e firma il terzo titolo stagionale dopo Marrakech e, appunto, Gstaad. L'ultimo azzurro a trionfare a in Austria era stato Paolo Lorenzi nel 2016. Con il decimo successo di fila, e senza perdere un set, Berrettini ritocca il suo record stagionale sul "rosso" che parla ora di 15 vittorie a fronte di una sola sconfitta (contro il serbo Kecmanovic al primo turno di Montecarlo). Per l'azzurro si tratta - come detto - del decimo titolo conquistato in 16 finali disputate. Non solo, con il decimo titolo eguaglia anche il gigante Adriano Panatta.

Ora l'obiettivo di tornare nella top 10 dove stava stabilmente prima degli infortuni non è più così lontano: "Sono molto contento e molto stanco - dice Berrettini alla fine del match - due settimane pazze per davvero, ringrazio la mia famiglia e il mio staff. Dopo aver rischiato di perdere il servizio nel primo set sono stato contento di aver fatto subito il break".

Congratulazioni anche a Gaston: "Hugo mi hai fatto sudare veramente oggi, continua così e magari giocheremo altri finali in carriera. Era una partita molto dura, ma sono contento, ho giocato bene tutta la settimana ed è bello chiudere così. Sempre positivo? Sì, è per questo che dopo aver concesso il break ero contento di averne vinto subito uno, nel tennis non si sa mai. È andata bene e grazie ancora per il supporto".