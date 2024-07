Sinner, vergogna contro Anna Kalinskaya dopo il ritiro: "Che razza di roba sei"

27 luglio 2024 a

Per un campione del calibro di Jannik Sinner è sempre molto complicato separare la vita privata da quella pubblica e sportiva. Soprattutto se la tua fidanzata è una collega. Anna Kalinskaya, compagna dell'azzurro da qualche mese, condivide lo stesso destino di Melissa Satta, ex di Matteo Berrettini. Se il numero uno al mondo perde o rinuncia a partecipare a un torneo, la colpa è sua. "Sei come Melissa Satta", si legge tra i tanti commenti sul profilo della tennista russa.

Ma la vicenda si fa sempre più grottesca se si va a sbirciare il profilo social di Sinner. "Lei (Anna, ndr) non è ammessa, quindi non ti ha lasciato andare a Parigi?", si legge in commento. "Per una tonsillite non si rinuncia alle Olimpiadi, sei una delusione", scrive un utente su Instagram. Un commento ripetuto a più riprese da decine di tifosi delusi. "Carlos Alcaraz o Novak Djokovic non si sarebbero tirati indietro", si legge ancora. Lui, dopo l'annuncio, si è trincerato nel silenzio. Forse perché colpito dall'ondata d'odio contro di lui e la sua fidanzata.

Le foto al mare con Anna Kalinskya l'avevano infastidito e sperava di rispondere sul campo per allontanare ancora una volta il gossip. Non ha potuto farlo per colpa della tonsillite. Adesso, sul calendario di Jannik sono cerchiati in rosso gli US Open, l'ultimo master di questa stagione. Nella sua testa, è l'unica cosa che conta.