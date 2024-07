Parigi 2024, il ritiro di Sinner? Novak Djokovic sbotta: "Non è giusto, che regole sono?"

28 luglio 2024 a

Novak Djokovic ha iniziato la sua caccia alla medaglia d'oro olimpica - unico trionfo che manca nella sua impareggiabile bacheca - con una vittoria facile nel match d'esordio del torneo di tennis. In soli 54 minuti, il campione serbo ha sconfitto l'australiano Matthew Ebden, che è stato scelto per giocare il singolare dopo il ritiro di Andy Murray. Ma Djokovic al termine della partita ha sollevato dubbi sul ripescaggio, nonostante fosse vantaggioso per lui, criticando le regole dell'ITF e citando anche i casi di Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Durante il match, Ebden, che è uno dei migliori doppisti al mondo, è arrivato al punto di offrire la sua racchetta a uno spettatore per la frustrazione. Già, per lui Nole era ingiocabile. Ufficialmente ritirato dal singolare da quasi due anni, Ebden stesso è apparso sorpreso dalla decisione dell'ITF di schierarlo. E anche Djokovic da par suo ha espresso la sua perplessità circa la scelta di un giocatore che non compete più nel singolare: "Non capisco queste regole, non mi sembrano logiche - ha premesso -. Perché quando qualcuno si ritira dal singolare, deve giocare uno che gioca il doppio? Non mi sembra giusto. C’erano tanti giocatori di singolare che avrebbero potuto prendere quel posto. Probabilmente lui non si è neanche mai allenato in singolare negli ultimi due anni, era ufficialmente ritirato. Non dev’esser stato bello per lui scendere in campo in queste condizioni, ma è andata come è andata", ha tuonato il serbo.

Criticando la decisione dell'ITF - la Federazione Internazionale che gestisce i quattro Slam, la Coppa Davis e il torneo olimpico -, Djokovic ha citato anche il caso di Jannik Sinner. Dopo il ritiro dell'azzurro causa tonsillite, Matteo Berrettini, che ha recentemente scalato le classifiche con numerose vittorie, non è stato indicato come sostituto. Al suo posto è stato chiamato Andrea Vavassori, un doppista italiano già presente a Parigi per le Olimpiadi. "Quindi non capisco, spero che l’ITF rivaluti il regolamento. Anche nel caso di Sinner, Berrettini ora che sta bene fisicamente avrebbe potuto prendere il suo posto", ha concluso Djokovic.