Parigi 2024, una cuffia rimane sul fondo della vasca da nuoto: un uomo si tuffa a recuperarla

Il bello della diretta, avrebbe detto qualcuno. Ma anche una semplice operazione di recupero in piscina, se succede a Parigi 2024 diventa subito virale. Nel corso di una gara di nuoto ai Giochi Olimpici, una cuffia di un atleta è rimasta in fondo alla vasca. Un dettaglio che, nell'ottica di alcuni, può essere irrilevanti. Ma se si tratta di una gara olimpica potrebbe compromettere lo svolgimento della prova.

Ma niente paura. C'è un nuovo eroe in quel di Parigi. Un addetto alla manutenzione della vasca olimpica si è subito recato a bordo vasca per completare l'operazione di recupero. Tuttavia l'aspetto dell'uomo ha suscitato l'ilarità del popolo dei social. Confrontato con i nuotatori, i loro addominali e le loro tute da gare, l'addetto alla sicurezza è sembrato il classico italiano in spiaggia d'estate. Fisico da sollevatore di polemiche e un costume forse risalente agli anni Ottanta. L'uomo però non ha avuto la minima esitazione: si è tuffato in acqua e la gara ha così potuto avere inizio.

Il momento olimpico del giorno è sicuramente il suo:

Sguardo deciso.

Costume ripescato da un armadio degli anni 90.

Addominale rilassato.

Tuffo deciso.

Missione compiuta.

Standing ovation.



Non riceverà una medaglia d'oro, ma rimarrà per sempre nella memoria.@ragionedistato pic.twitter.com/vyKk8Ym4dt — RaiPlay (@RaiPlay) July 28, 2024

Sui social si sono scatenati i commenti degli utenti. "Quello che stamattina si è dovuto tuffare per recuperare una cuffia nell'euforia generale è il mio eroe del giorno!", scrive Paolo su X. Dello stesso avviso anche Cordelia: "Momento altissimo di questo che si tuffa in acqua per recuperare una cuffia".