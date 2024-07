Milan, "via per 40 milioni". La cessione choc che sblocca il mercato

29 luglio 2024 a

Dopo Tonali, il Newcastle è pronto a un altro colpo da compiere in casa Milan. Il portale Hitc.com infatti ha riportato che il Newcastle United sia vicinissimo a chiudere per l'acquisto di Malick Thiaw dal Milan. I rossoneri, si legge, stanno per far sbarcare a Milano il centrale serbo Strahinja Pavlovic e questa operazione avrà un effetto domino.

I Magpies così prenderanno il difensore tedesco che nella scorsa stagione ha deluso in rossonero, ricordato anche per l’umiliazione subita da Marcus Thuram nel derby d’andata del 5-1. L’interesse mostrato dal fondo Pif nelle scorse settimane, così, avrà la suo conclusione positiva nelle prossime ore. I colloqui tra il club britannico e l'entourage di Thiaw sono andati avanti così come le trattative tra i due club.

Il mercato del Milan ora corre in difesa: due nomi per mister Fonseca

Secondo quanto riportato da Hitc.com , il costo totale sarebbe di 35 milioni di sterline, bonus inclusi. Il che vorrebbe dire che il Milan incasserebbe, sempre includendo i bonus, circa 41 milioni di euro da questa ipotetica cessione: una cifra importante che potrebbe essere subito reinvestita sul mercato nel mese di agosto, specialmente nei colpi Fofana e Samardzcic. “L'apprezzamento del giocatore è confermato al 100%, è un giocatore che a loro piace molto — sono le parole di Fabrizio Romano a conferma della trattativa — Credono che abbia un grande potenziale. Ha avuto due fantastiche stagioni al Milan, e l'anno scorso non era nella forma migliore. Quindi è probabilmente per questo che il prezzo è sceso, e il Newcastle crede che potrebbe essere una bella opportunità per loro. Nella trattativa è stato discusso anche Kieran Trippier per essere inserito dentro, poi è crollato tutto".