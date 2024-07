Parigi 2024, Macchi derubato? Lo sfogo di Cerioni che spiega tutto: "Tu sei pazzo!"

30 luglio 2024 a

La vittoria nel fioretto è del campione uscente Cheung Ka Long, ma il secondo posto di Filippo Macchi ha lasciato discutere per la modalità con cui è arrivato. La doppia non decisione su un colpo alla pari dei due schermidori, durante il 14-14, e il terzo colpo vinto poi dal rivale, sempre su decisione rivista dell’arbitro, che ha scaldato parecchio gli animi. E mandato su tutte le furie diversi componenti: da Macchi, al suo allenatore Stefano Cerioni fino al presidente Paolo Azzi della Federscherma. Quest’ultimo ha dichiarato a LaPresse: "Stiamo predisponendo una protesta ufficiale al CIO in accordo col presidente Malagò — le sue parole —. Fortunatamente il Presidente Bach, campione olimpico di fioretto, ha visto tutto".

Cerioni è andato su tutte le furie dopo la decisione di premiare il cinese: "Tu sei pazzo", come mostrano le telecamere di Eurosport. Per poi aggiungere ai microfoni di Raisport: "Mai vista una cosa del genere né da atleta né da tecnico, penso a incompetenza a questo punto perché non voglio pensare ad altro — le sue parole —. È il vincitore morale? Assolutamente sì. Non si possono sbagliare tre stoccate così, non capisco anche perché l'arbitro non ci ha detto niente. È grave. Mi fa male il cuore per lui e per me. L'aveva preparata bene, aveva fatto un bellissimo percorso e aveva tirato per vincere. L’argento è una gran medaglia l’oro è tutta un’altra cosa, bisogna aspettare 4 anni per riprovarci e l’atleta lo sa. Ho sentito il presidente, penso che faranno formalmente qualcosa ma sicuramente il risultato rimarrà questo, purtroppo”.

L'ultima stoccata è uno scandalo, Macchi derubato alla finale del fioretto: l'Italia insorge

Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha espresso la sua perplessità sull'arbitro scelto per la finale: "Inutile discutere nel merito delle decisioni — ha concluso — È semplicemente assurdo che 2 dei giudici sorteggiati su 6 siano di Taipei e della Corea del Sud per una finale disputata da uno di Hong Kong".