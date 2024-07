Parigi 2024, Jasmine Paolini fuori agli ottavi: vince la slovacca Schmiedlova

30 luglio 2024 a

Finisce agli ottavi di finale il sogno di Jasmine Paolini di una medaglia nel torneo di tennis delle Olimpiadi di Parigi 2024. La giovane azzurra viene infatti sconfitta 2-1 per mano di Karolina Schmiedlova, con il punteggio di 7-5, 3-6, 7-5 in oltre due ore e mezza di gioco.

Anna Karolina Schmiedlova è entrata in tabellone con una wild card e non batteva una Top 10 da ben 8 anni, in una carriera costellata da infortuni fisici. Paolini ha sprecato tantissimo, era avanti 5-2 nel primo set e l'ha perso; era avanti di un break per due volte al terzo... E alla fine ha sprecato una partita davvero alla sua portata. Peccato, davvero. Vince Schmiedlova per 7-5 3-6 7-5 in 2 ore e mezza. Paolini tornerà in campo più tardi con Errani per il doppio contro le francesi Parry/Garcia. Non sarà una partita semplice.

Jasmine Paolini, quest'anno finalista nel Major andato in scena sui celebri campi della capitale francese, ha pagato un po' la stanchezza, per via anche del grande caldo parigino di oggi. Ai quarti la slovacca Schmiedlova sfiderà la vincente del match fra Elina Svitolina e Barbora Krejcikova. Altro risultato. Ottavi di finale: Qinwen Zheng (Chn, 6) b. Emma Navarro (Usa, 11) 6-7 (7) 7-6 (4) 6-1.