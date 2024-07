Parigi 2024, la pugile trans algerina Khelif contro l'azzurra Carini: l'ira di Salvini

Scoppia un nuovo caso politico alle Olimpiadi di Parigi 2024. "Pugile trans dell'Algeria, bandito dai mondiali di boxe, può partecipare alle Olimpiadi e affronterà la nostra Angela Carini", scrive il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini sui social, denunciando "uno schiaffo all'etica dello sport e alla credibilità delle Olimpiadi",

Il riferimento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è all'algerina Imane Khelif, che giovedì salirà sul ring all'esordio nella categoria Welter contro l'azzurra Carini. "Basta con le follie dell'ideologia 'woke'", è il duro commento di Salvini che ricorda come "un'atleta messicana che l'aveva affrontata ha dichiarato 'i suoi colpi mi hanno fatto molto male, non credo di essermi mai sentita così nei miei 13 anni da pugile, nemmeno combattendo contro sparring partner uomini'".

As if the Satanic display at the opening ceremony wasnt enough, the Olympics glorifies men punching women in the face with the intent of knocking them unconscious.



Imane Khelif is 1 of 2 male boxers fighting women at the Olympics. A woman is going to die. pic.twitter.com/kYJX1MaAw4