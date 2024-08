Parigi 2024, la rissa in campo tra Swiatek e Collins: "Falsa, cos'ho visto negli spogliatoi"

Roberto Tortora 01 agosto 2024 a

a

a

A Parigi volano i cosiddetti stracci tra l’americana Danielle Collins e la tennista numero uno del ranking WTA, la polacca Iga Świątek. Quest’ultima se l’è vista brutta nel torneo olimpico contro la Collins, quando ad un certo punto un colpo di gran potenza l’ha colpita in pieno all’inizio del terzo set, causandole dei dolori e portandola al toilet break. Cosa che le ha causato una brutta ramanzina da parte della Collins stessa prima di abbandonare il campo.

Non c’è dubbio che sia la polacca la favorita n.1 per la medaglia d’oro e fin qui il suo percorso è stato netto con tre vittorie facili nei primi turni. Contro l’americana, nel primo set è arrivato un altro perentorio 6-1. Poi, nella seconda frazione, Collins si è ripresa e ha rifilato lei un 6-2 che ha portato l’incontro al terzo set. La Swiatek, secondo la sua avversaria, avrebbe colto il momento di difficoltà e, approfittando del colpo subìto al corpo ad inizio del terzo set (non è vietato, lo fanno in tanti), che la manda giù di schianto, ha deciso di fare la sosta negli spogliatoi per smorzare il ritmo gara a tornare a comandare il gioco. E così, infatti, è stato: al suo rientro è arrivato un break che l'ha portata sul 3-0.

La partita, di fatto, finisce lì, anche l’americana approfitta del toilet break, non si sa se per un malessere, ma, sta di fatto che sul 4-1 è costretta ad andare dal giudice di sedia e dichiarare il forfait. Partita finita e per la Swiatek è semifinale contro Zheng. Prima di uscire dal campo, Collins prende sotto braccio la polacca e le rivolge parole dure, di cui non si conosce il contenuto, ma che lasciano la tennista leader del seeding femminile letteralmente di sasso.

Così, tutta l’attesa è per la conferenza stampa post-gara e, infatti, la Collins ha usato parole durissime contro l’avversaria. In sostanza, l’americana accusa la polacca di avere due facce, una davanti alle telecamere e un’altra, totalmente diversa, nello spogliatoio, dove evidentemente non lega molto con le altre giocatrici: “Ho detto a Iga che vedo succedere cose davanti la telecamera e altre cose nello spogliatoio. Ognuno può essere come vuole. Ma non ho bisogno di falsità".