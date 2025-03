Iga Swiatek, lo sfregio: "Chiama tua madre", un bruto sugli spalti

Intanto, la responsabile delle relazioni pubbliche di Swiatek, Daria Sulgostowska, ha dichiarato ai media polacchi che ora la sicurezza della tennista è "la priorità assoluta": "Stiamo monitorando il web per questi tipi di casi. Le critiche costruttive sono una cosa; minacce, discorsi d'odio o persino interruzioni dell'allenamento sono un'altra e questo non può essere consentito. Abbiamo segnalato la questione all'organizzatore del torneo e alla Wta, che hanno risposto immediatamente e hanno preso ulteriori precauzioni per le quali siamo molto grati". Per le tenniste del circuito Wta, insomma, sembra non esserci pace. Qualche settimana fa è toccato a Emma Raducanu, vittima di uno stalker arrestato al torneo di Dubai.

A spectator harassed Iga Swiatek during her training.







"Hey Iga, call your mother. Iga, when are you going to make up with your mother? Daria runs with water, like a trained dog”.







According to 'Super Express Sport', he is a 40-year-old Polish resident in Florida who calls… pic.twitter.com/2Hce7j5C95