Carini-Khelif, valanga social contro le femministe: "Dove siete adesso?"

Per dirla usando le parole del ministro Eugenia Roccella, "oggi è una pagina nera per le donne e lo sport". Lo spettacolo che è andato in scena sul ring di Parigi 2024 ha colpito tutti i telespettatori. L'azzurra Angela Carini ha abbandonato anzitempo il match contro la pugile intersex Imane Khelif perché sentiva "troppo male, malissimo". E non poteva essere altrimenti. L'algerina era stata esclusa dall'ultima edizione dei Mondiali di pugilato proprio perché presentava dei livelli elevati di testosterone. Un esito, quindi, piuttosto annunciato.

L'azzurra, purtroppo, non ha retto: è scoppiata a piangere subito dopo aver abbandonato il ring. Una scena che ha commosso il mondo intero e chi ci invita a riconsiderare tutte le follie woke cavalcate dagli alfieri del politicamente corretto. E, in questo senso, una domanda sorge spontanea: dove sono le femministe? E, ancora, perché le progressiste del nostro Paese non stanno ancora gridando allo scandalo? In nome dell'inclusività si rischia di dimenticarsi di difendere i diritti delle donne. Un vero paradosso in un Paese intriso di ideologia.

"Chi si deve vergognare". Carini-Khelif, la furia di Salvini. La Russa: "Angela in Senato"

"Tutta la nostra solidarietà ad Angela Carini, vittima di un'ideologia che colpisce lei e con lei tutte le donne - ha commentato Roccella -. Oggi è una pagina nera per le donne, è una pagina nera per lo sport, e anche per la verità. Una verità - ha poi aggiunto - che ancora questa mattina in tanti hanno provato a mascherare, affermando che Imane Khelif sarebbe 'sempre stata donna', in quanto 'intersex'".

Intanto sui social sta montando sempre di più la polemica. Diversi utenti non credono possibile che una pugile donna abbia dovuto sfidare un'atleta con un livello così alto di testosterone. "Non dobbiamo lasciare che questa cosa passi in silenzio. Agli uomini non dovrebbe essere consentito di battere le donne nello sport. Salvate lo sport femminile", scrive Azel su X. Commento simile a quello postato da Lara sempre sul social di Musk: "Non avrebbero mai dovuto farla salire sul ring con un uomo".