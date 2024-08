Milan-Real Madrid, le magie di Mattia Liberali: i rossoneri hanno trovato un gioiello?

01 agosto 2024 a

Il pari con il Rapid Vienna, il volo negli Usa e le due convincenti vittorie contro Manchester City e Real Madrid. Si inizia a vedere il gioco di Paulo Fonseca nel nuovo Milan, che a fine anno ha salutato Stefano Pioli. Nella notte di mercoledì, la serata statunitense, un gol di Samp Chukwueze ha deciso la sfida tra i rossoneri e il Real dello storico ex Carlo Ancelotti. Ci ha pensato il nigeriano, al 55’, a siglare il gol del definitivo 1-0 sfruttando l'assist di Liberali nato da una ripartenza propiziata dal recupero alto di Tomori. Sette minuti dopo, Thiaw ha centrato una traversa, poi è il baby portiere Torriani, all'83', ha fermare Alvaro Rodriguez.

Un inizio di stagione dunque positivo, con i rossoneri che negli ultimi quattro giorni hanno battuto le ultime due squadre a vincere la Champions. Ottima prova difensiva di fronte ai campioni d’Europa, che hanno schierato dal primo minuto il baby fenomeno Endrick e big come Rüdiger e Modric, oltre all'ex Brahim Diaz e al giovane Arda Güler. Il Milan ha risposto con Chukwueze e Nasti, i più veloci a rendersi pericolosi e a obbligare Courtois alle prime parate della partita.

Proprio il nigeriano e l’ex Brahim Diaz hanno sfiorato il vantaggio nel primo tempo, prima della ripresa e della rete di Chukwueze. I rossoneri però non l’hanno chiusa e per questo è servita allora una grande uscita del baby portiere classe 2005 Torriani su Alvaro Rodriguez, per blindare il secondo successo del Milan in America. Ottimi segnali da tutti, anche da Pulisic che entra e fa un gran salvataggio su Fran Garcia. La prossima amichevole sarà contro il Barcellona, ultimo atto della tournée negli Stati Uniti.