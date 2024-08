Parigi 2024, le gare di oggi: la Maggetti oro nel windsurf, un capolavoro in acqua

03 agosto 2024 a

Ottavo giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024, è il momento di Marcell Jacobs nelle batterie dei 100 metri e del judo. Il medagliere olimpico al momento vede l'Italia all'ottavo posto con 18 medaglie (6 ori, 8 argenti e 4 bronzi). In testa ancora la Cina con 31 medaglie (13-9-9) davanti all'Australia (23 medaglie, 12-6-5) e la Francia (37 medaglie, 11-13-13).

JUDO, MIXED TEAM: VINCE LA FRANCIA, AZZURRI PER IL BRONZO

Il sogno della finale e della medaglia d'oro si infrange contro i padroni di casa, per l'Italia del Judo. Il mixed team azzurro viene infatti eliminato nelle semifinali dalla Francia, capitanata da Teddy Riner. Dopo aver perso il primo incontro con Kim Polling (-70kg) e aver pareggiato i conti grazie alla tripla sanzione comminata al francese Ngayap Hambou contro Parlati (-90kg), l'Italia perde i due match successivi: ko Bellandi contro Dicko (+70kg, ippon) e Pirelli contro Riner (+90kg), patendo un'altra tripla sanzione. A questo punto è tutto sulle spalle di Odette Giuffrida (-57kg), che gareggia con grande nervosismo e viene sconfitta dalla transalpina Cysique. L'Italia si giocherà il bronzo contro il Brasile, mentre la sfida per l'oro sarà Francia-Giappone.

NUOTO, FUORI LE 4x100 MISTE AZZURRE

L'ultima mattinata di batterie alla Defense Arena di Nanterre termina con una delusione per l'Italnuoto che domani sera non potrà difendere il bronzo olimpico conquistato nella staffetta 4x100 misti maschile ai Giochi di Tokyo: gli azzurri Thomas Ceccon (53"56), Nicolò Martinenghi (59"23), Giacomo Carini (51"75) e Alessandro Miressi (48"17) nuotano il nono riscontro cronometrico in 3'32"71 a venti centesimi dalla Germania, ottava in 3'32"51 ed ultima delle ammesse. Miglior crono della mattinata per la Francia che precede tutti in 3'31"36. Grande rammarico anche per la staffetta femminile dove arriva la squalifica per Margherita Panziera, Benedetta Pilato, Viola Scotto di Carlo e Sofia Morini.

VELA, LA MAGGETTI D'ORO NEL WINDSURF

Sesto oro per l'Italia a Parigi. Arriva dalla vela, con Marta Maggetti semplicemente perfetta nel Windsurf donne. Nelle acque di Marsiglia, la 28enne di Cagliari ha superato nella finale a tre la britannica Emma Wilson e l'israeliana Sharon Kantor.

100 METRI, JACOBS SECONDO E IN SEMIFINALE

Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 Marcell Jacobs ha chiuso la sua batteria ai Giochi di Parigi 2024 in seconda posizione con il tempo di 10.05, qualificandosi come l'altro azzurro Ali, per le semifinali di domani allo Stade de France. Davanti a lui il nigeriano Kayinsola Ajayi in 10.02. Terzo e qualificato anche il ghanese Abdul-Rasheed Saminu in 10.06.

100 METRI, ALI AVANTI: "PARTENZA NON BUONA"

L'azzurro Ali Chituru ha chiuso la sua batteria dei 100 metri con il secondo tempo in 10.12 qualificandosi per le semifinali di domani. Ad aggiudicarsi la batteria è stato il keniano Ferdinand Omanyala in 10.08. Terzo il tedesco Joshua in 10.16. "Non esco convintissimo, non mi sono piaciuto alla partenza, ora vediamo due o tre cose per la semifinale", le parole dello sprinter italano. "Lo stadio? E' incredibile qui bisogna andare forte".

JUDO, ITALIA AI QUARTI NEL MIXED TEAM

Qualificazione col brivido per l'Italia nel mixed team del Judo, che vedeva gli azzurri opposti alla Georgia negli ottavi di finale. Lombardo (-73kg), Polling (-70kg) e Bellandi (+70 kg) vincono i rispettivi match con altrettanti ippon, ma anche i nostri sfidanti ottengono tre successi: ko per Giuffrida contro Liparteliani (-57kg), mentre Bekauri (-90kg) batte Parlati e Sulamanidze regola Pirelli (+90kg). Si arriva cosi' al golden score match, in cui viene sorteggiata una categoria e chi marca punti per primo vince: Lombardo ha nuovamente la meglio su Shavdatuashvili (waza-ari) e firma la qualificazione ai quarti col punteggio di 4-3.