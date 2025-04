Musetti, la rosicata di Tsitsipas: "Come avrei potuto vincere"

“Ne sono certo, contro Musetti se avessi avuto il servizio avrei vinto”. E invece no, Stefanos Tsitsipas è cascato contro il carrarese nell’ultimo Masters 1000 di Montecarlo, vinto da Carlos Alcaraz, e mesto è volato a Barcellona, dove è pronto per l’avvio del torneo Atp 500 — se la vedrà contro lo statunitense Opelka — l’ultimo prima di Madrid e poi Roma, quando anche Jannik Sinner sarà di ritorno dalla squalifica per la contaminazione indiretta al Clostebol. Nella conferenza stampa pre-torneo, il greco ha commentato così la sconfitta di rimonta contro il toscano: “È stata una partita molto complicata e mi chiedevo continuamente come avrei potuto vincere utilizzando praticamente solo la seconda di servizio — le sue parole — Ci sono stati alcuni problemi col servizio, forse già da una settimana o due. Finalmente sto cominciando a risolverli”.

E ancora: “Ci sono alcune cose a cui sento di essermi adattato per cercare di sentirmi più a mio agio — ha aggiunto il greco — È stato sicuramente complicato giocare contro Lorenzo praticamente soltanto con la seconda, anche in termini percentuali non penso di aver ottenuto numeri molto alti. Credo che se avessi avuto una struttura migliore nel mio servizio, sapendo dove dirigere esattamente la palla con la prima e non dovendo necessariamente cercare la potenza, ma soltanto un po’ più di precisione, non vedo nessun motivo per cui non avrei potuto vincere quella partita”.

Nel futuro arriverà invece presto l’ufficialità sulla collaborazione con Goran Invanisevic, ex allenatore di Novak Djokovic: “Sto pianificando di annunciarlo presto e fornire un comunicato ufficiale”. Finalista nel torneo catalano nell’edizione 2018, 2023 e 2024, cadendo rispettivamente contro Rafa Nadal, Carlos Alcaraz e Casper Ruud, Tsitsipas pensa “che qui a Barcellona non c’è mai stata un’edizione facile del torneo. Ci sono tanti ottimi giocatori che vengono qua per competere e vincere. Ma in ogni caso per essere molto diretto, sono stanco di portare a casa dei piatti, quest’anno voglio il trofeo vero. Voglio puntare al bersaglio grosso, ma ovviamente bisogna ragionare giorno per giorno”.

