Parigi 2024, Beppe Grillo flop alle Olimpiadi (come Toti e Giorgio Armani)

Quelle di Parigi sono di sicuro le Olimpiadi più politiche degli ultimi 20 anni. Non solo per le polemiche sulle pugili intersex Imane Khelif e Lin Yu-Ting. Non solo per la presenza degli atleti palestinesi, in aperta polemica con quelli israeliani. Non solo per gli strascichi della guerra fra Ucraina e Russia.

A questi Giochi i politici li abbiamo potuti vedere schierati in prima linea, direttamente impegnati nelle gare a sei cerchi. E così nei giorni scorsi, aggirandosi fra gli stadi e i palazzetti parigini, ci si sarebbe potuti imbattere in alcuni dei leader del nostro panorama politico nazionale. Lo Stade de France è stato l’inedito palcoscenico di Beppe Grillo. Certo, non il Grillo che siamo abituati a conoscere, bensì il suo omonimo maltese. Uno sprinter 21enne, con lontane origini siciliane, che però non ha avuto troppa fortuna. La sua avventura è terminata presto, non riuscendo a superare le batterie di qualificazione dei 100 metri.

Da sinistra a destra. Se il fondatore del M5s è stato eliminato subito, la stessa sorte è toccata a Giovanni Toti. Ovviamente, anche in questo caso, non parliamo dell’ormai ex governatore della Regione Liguria, alle prese con i domiciliari imposti dalla magistratura. Il suo omonimo si è cimentato nel badminton, ma la sorte non è stata dalla sua parte. Nonostante una vittoria storica, ha poi dovuto affrontare il più forte giocatore del pianeta, il cinese numero 1 del ranking Yu Qi Shi. Un 2-0 senza appello lo ha rispedito in Italia.

Se il mondo della politica non sorride, anche quello della moda ha incontrato parecchie difficoltà olimpiche. Dopo le polemiche sulla divisa della squadra italiana - troppo nera e patriottica per alcuni - Giorgio Armani ha provato a prendersi una rivincita contro le malelingue. Per farlo, è sceso direttamente in vasca. Nelle batterie dei 100 stile libero, il pubblico francese ha potuto ammirare le gesta del classe 2007 Giorgio Armani, nuotatore camerunense eliminato subito dai Giochi.