Parigi 2024, le gare di oggi 5 agosto: D'Amato vinco l'oro nella trave, Esposito conquista il bronzo

05 agosto 2024 a

Dopo le grandi emozioni con tre medaglie tra cui gli argenti della squadra di fioretto maschile nella scherma e di Gregorio Paltrinieri sui 1500m stile libero e il fantastico oro di Errani-Paolini nel tennis, l'Italia è pronta per la caccia alle medaglie nelle gare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi, lunedì 5 agosto, il quarto di finale nel volley tra Italia e Giappone, la finale di Giovanni De Gennaro nel kayak cross, i 5000 metri con la campionessa europea Nadia Battocletti e il ritorno in pista di Filippo Ganna per le qualificazioni dell'inseguimento a squadre

TRAVE, D'AMATO VINCE LA MEDAGLIA D'ORO

L'azzurra Alice D'Amato ha conquistato la medaglia d'oro nella trave. Ottimo risultato anche per la 17enne Manila Esposito, che si è aggiudicata la medaglia di bronzo. Giornata storica per la ginnastica artistica femminile. Un vero e proprio trionfo, considerando che in gara c'era anche la fuoriclasse americana Simone Biles, classificata al quinto posto.

SALTO IN ALTO, TAMBERI VOLA A PARIGI

Nonostante un probabile calcolo renale, con tanto di febbre vicina ai 39°, l’altista azzurro Gianmarco Tamberi ha mantenuto la sua parola. L'italiano si sta preparando per volare in direzione Parigi per disputare la sua gara. L’olimpionico marchigiano delle Fiamme Oro partirà in mattinata da Formia (Lt) per raggiungere in giornata la capitale francese, dove le sue condizioni verranno ulteriormente monitorate. Ed è in costante osservazione medica anche Marcell Jacobs: l’oro di Tokyo, quinto ieri nella finale dei 100, ha accusato un problema al bicipite femorale sinistro che lo tiene in ansia in vista della staffetta 4x100, con cui lo sprinter delle Fiamme Oro conquistò il secondo oro a cinque cerchi in Giappone.



TIRO A SEGNO: SOLO SESTO SPINELLA

E non inizia con una medaglia la giornata olimpica dell’Italia, che vede subito sfumare una potenziale occasione dal tiro a segno. Massimo Spinella, che si era qualificato come quinto nella pistola automatica da 25m, getta subito l’occasione di artigliare un posto sul podio. Per l’azzurro è fatale la prima serie di tiro, con quattro errori su cinque colpi tentati. Da allora in poi Spinella prova a raddrizzare la sua prova, senza riuscirci: è il primo eliminato nella fase finale, con 11 colpi riusciti su 20. L’oro è andato al cinese Li Yuehong, che ha preceduto il sudcoreano Cho Yeong-jae e il connazionale Wang Xinjie.