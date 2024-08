Parigi 2024, Politt abbandona la gara delle Olimpiadi per entrare nel bagno di un bar

05 agosto 2024 a

a

a

Giocarsi la possibilità di medaglia per un dolore di stomaco. Quello che è accaduto a Nils Politt, che si è fermato nel bel mezzo della salita di rue Lepic, durante la corsa olimpica su strada, ed è entrata in un bar del posto per andare al bagno. Un richiamo ‘naturale’ che lo ha fatto andare in bagno al Café des 2 Moulins, luogo celebre per il film "Il favoloso mondo di Amélie". Politt è entrato tra l'ovazione del pubblico, ripreso con foto e video durante la scena. Il pubblico lo ha acclamato e lo ha compreso: mentre Politt andava in bagno, diceva addio alle sue ambizioni da medaglia chiudendo la corsa al 70° posto.

Dopo questa scena, il ciclista tedesco è stato intervistato da Le Parisien, spiegando al dettaglio cosa gli fosse accaduto: "Non ero riuscito a portare nessuna bottiglia ai punti di ristoro a causa di tutte le curve, le salite, le discese — le sue parole — Ho cominciato a sentirmi male. Ho bevuto un po' meno del solito".

"Sintomi da infezione". Senna, il disastro è completo: altri due atleti fanno tremare la Francia

A quel punto ha cominciato ad accusare dei dolori alla pancia che lo hanno portato a fare la sosta al bagno: "Non è stato proprio divertente — ha concluso — Ero solo concentrato su me stesso e andavo il più veloce possibile per ripartire". E ovviamente, preso dal momento turbolento, il tedesco non si è minimamente accordo di aver fatto la sua pausa in uno dei luoghi più iconici di Parigi, punto di ritrovo di tantissimi turisti.

La foto che non fa dormire Thompson dopo i 100 metri: il dettaglio | Guarda