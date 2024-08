Parigi 2024, Alcaraz crolla dopo il match contro Djokovic. L'intervistatore: "Prenditi il tuo tempo"

05 agosto 2024 a

a

a

Perdere giocando comunque alla grande, contro il tennista probabilmente più grande di tutti i tempi. È stato comunque un grande Carlos Alcaraz quello caduto contro Novak Djokovic in finale alle Olimpiadi di Parigi. Dopo i trionfi al Roland Garros e Wimbledon, lo spagnolo voleva uno storico tris ma è caduto, sullo stesso court dove tre settimane prima si era preso l’Open di Francia. Alcaraz si è poi commosso davanti alle telecamere, mentre parlava con l’ex tennista Alex Corretja, da anni commentatore di Eurosport.

Corretja ha esordito dicendo: "Hai dato il 100%, hai perso contro un Djokovic immenso, ma hai dato tutto e non potevi fare di più”. Il numero 3 Atp dopo poche parole si è messo a piangere. E allora l’ex tennista ha ripreso la parola: "Carlos prenditi il tuo tempo". Lo ha abbracciato. Mentre il tennista ha cercato di nascondere le sue lacrime, mettendosi di spalle alla telecamera. "Beh, questa situazione è comprensibile per Alcaraz — ha detto Corretja — C'è tanta tensione, tanta emozione. Ha detto tutto quello che aveva. Non è stata solo una partita di tennis".

"Vi amo ragazze": Djokovic trionfa a Parigi? La risposta di Burioni diventa virale | Guarda

Poi al ritorno di Alcaraz, lo spagnolo ha risposto: "È difficile, abbiamo lottato quasi tre ore con soli due set — le sue parole — Ho avuto delle chance ma non ne ho approfittato. Nei momenti decisivi lui ha fatto qualcosa in più, si è messo in una situazione di vantaggio e si merita questa vittoria. Fa male perdere così ma esco a testa alta, so che ha dato tutto”. Corretja lo salutato dicendo: "Ora riposati e recupera — le sue parole — Sei il nostro orgoglio, grazie di tutto". Per poi aggiungere quando è da solo davanti alle telecamere: "In un momento così emotivo mi sembrava assurdo chiedergli di più — ha concluso — Sapete che quando uno perde magari se ne va per un po’ negli spogliatoi, invece questo ragazzo di 21 anni ci ha messo la faccia subito".